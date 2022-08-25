ضبط مصنع لإنتاج اللحوم ومصنعاتها غير مرخص في بورسعيد

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تمكنت حملة بإدارة الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد، من ضبط مصنع لإنتاج اللحوم ومصنعاتها غير مرخص بحي الزهور.

جاء ذلك تحت إشراف ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد بالمتابعة والرقابة على مثل هذه المصانع غير مرخصة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط شخص يدير مصنعًا داخل أحد المحال المهجورة بنطاق دائرة حي الزهور لتصنيع اللحوم ومشتقاتها، وبالكشف تبين أنه غير مرخص.

وتم ضبط كمية تقدر بـ 250 كيلو من اللحوم المفروم ولحم قطع مجهول المصدر داخل أكياس بلاستيكية سوداء ويبدو عليها علامات التلف والفساد، حيث يروجها صاحبها ويبيعها على الباعة الجائلين ما تشكل خطرا على صحة المواطنين.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.