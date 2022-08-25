بوتين: حصة النفط والغاز وعائدات الميزانية غير النفطية في ازدياد رغم المشاكل القائمة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حصة النفط والغاز وعائدات الميزانية غير النفطية آخذة بالازديار في بلاده بالرغم من المشاكل القائمة.



وقال بوتين، خلال اجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب الروسية، اليوم الخميس: "بالرغم من المشاكل القائمة، التي تسبب بها الأشخاص السيئون والحاسدون، فإن حصة النفط والغاز وعائدات الميزانية غير النفطية آخذة بالازديار في روسيا".



وأضاف "أن الميزانية الروسية لا تزال ترتفع بشكل قياسي بفضل عائدات النفط والغاز، حيث ارتفعت بنسبة 24%".



وتابع بوتين: "كل هذا يتحدث عن استقرار المؤشرات الاقتصادية في الوقت الحالي على الأقل"، مشيرا إلى أنه يتفهم المخاطر ويراها على المدى المتوسط، والتي ​​لم تختف في أي مكان.



من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن القوات الأوكرانية تواصل قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنرغودار الواقعة قربها.



وقال إن المدفعية الأوكرانية قصفت في منطقة محطة الطاقة النووية سبع مرات من مدافع من العيار الثقيل خلال اليوم الماضي.



وأوضح أن القصف كان مصدره مواقع نارية للقوات الأوكرانية قرب عدد من البلدات الواقعة على الضفة المقابلة لخزان مياه "كاخوفكا"، لافتا إلى أن المدفعية الروسية قمعت بنيران جوابية البطاريات المعادية.



وفي وقت سابق، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، أن قوات كييف تقصف محطة زابوروجيه النووية يوميا باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة، متهما الغرب بمساعدة نظام كييف في ممارسة الابتزاز النووي.



وفي السياق ذاته، قلل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من التصريحات والتوقعات الأوكرانية التي تؤكد قدرة كييف على مواجهة موسكو وتحقق النصر في نهاية العملية العسكرية الخاصة التي بدأت منذ ستة أشهر.



وقال مدفيديف، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن هناك سيناريوهات مستقبلية للوضع الراهن في أوكرانيا، الأول هو تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة والاعتراف القاطع بنتائجها في كييف، والثاني هو الانقلاب العسكري في أوكرانيا، وبعد ذلك فقط الاعتراف بنتائج هذه العملية الخاصة"، واصفا في الوقت نفسه التقارير والتنبؤات التي تفيد بقيام سلطات كييف والدول الغربية المؤيدة لها حاليا بالتحضير لإعلان النصر على روسيا بأنها "مجرد افتراءات وأكاذيب".



ويأتي هذا التصريح عقب ساعات من تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ـ خلال الاحتفال بعيد استقلال بلاده ـ بمواصلة أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية حتى النهاية، مؤكدا قدرة كييف في تحقيق النصر على موسكو.



وتحتفل أوكرانيا في 24 أغسطس بذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفياتي، ويتزامن هذا اليوم مع مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب التي أودت بحياة آلاف المدنيين وأجبرت أكثر من ثلث سكان أوكرانيا البالغ عددهم 41 مليونا على ترك منازلهم ودمرت مدنا وهزت الأسواق العالمية، كما يعتريها الجمود إلى حد بعيد مع عدم وجود احتمال فوري لمحادثات سلام.