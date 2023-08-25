محمد فاضل وهالة فاخر وخالد زكي أبرز المكرمين الرواد بالدورة الثانية لـ«القاهرة للدراما»

سلمت الفنانة سوسن بدر، درع التكريم للفنانين المكرمين من الرواد، بالنسخة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما.

ووصفتهم سوسن بدر، في كلمتها بأنهم ما زالوا علامات مضيئة في الدراما المصرية والعربية.

وكان من المكرمين كل من المخرج محمد فاضل، والفنانة هالة فاخر، ومهندس الديكور سيد أنور، والفنان خالد زكي، والفنان أسامة عباس وتسلمت تكريمه حفيدته نانيس، والفنان القدير رشوان توفيق، والفنان لطفي لبيب.

وانتهت فقرة تكريمهم بصورة تذكارية برفقة رئيس المهرجان يحيي الفخراني.

واستقبلت مدينة العلمين الجديدة اليوم، النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان «60 سنة دراما»، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وهو مسلسل «هارب من الأيام».

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كلا المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي يختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.