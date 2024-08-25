إسرائيل تستعد لـ سيناريو ألتا بسبب المخاوف من استهداف محطة الكهرباء

أفاد موقع «والا» العبري، صباح الأحد، بأن إسرائيل تستعد لـ«سيناريو ألتا»؛ بعدما شن حزب الله اللبناني هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أن «البلاد تستعد لاحتمال انقطاع واسع للكهرباء، في ظل المخاوف باستهداف محطة توليد الطاقة».

و«سيناريو ألتا» هو سيناريو انقطاع التيار الكهربائي في إسرائيل لأكثر من 72 ساعة، والذي من شأنه أن يتسبب في انهيار جميع الأنظمة.

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط «هجوم كبير» من قِبل حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار «الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأضاف في بيان الأحد: «نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذِنا نؤذِه».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 06:00 صباح الأحد.