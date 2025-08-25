فيتنام: إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص فيما يوشك الإعصار كاجيكي للوصول إلى اليابسة

قامت فيتنام بإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص وأغلقت المطارات والمدارس فيما تستعد للإعصار كاجيكي وهو أشد عاصفة تتعرض لها العام الجاري حتى الآن.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الإعصار كان مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 166 كيلومترا في الساعة الساعة العاشرة صباحا اليوم الإثنين، ولكن من المتوقع أن يضعف قليلا قبل أن يصل لليابسة بين إقليمي تان هوا وها تين بوسط فيتنام في وقت لاحق من عصر اليوم.

وكان الإعصار في البداية منخفضا استوائيا ضعيفا في 22 أغسطس ولكن تحول إلى عاصفة قوية في أقل من يومين، مثلما حدث مع الإعصار ياجي العام الماضي الذي كان بين العواصف الأسرع شدة في المنطقة، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وأسفر الإعصار ياجي العام الماضي عن مقتل نحو 300 شخص وعن أضرار بقيمة 3ر3 مليار دولار.

كما تسبب كاجيكي في أضرار بالصين حيث ضربت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة جزيرة هاينان وموانئ إقليم قوانجدونج القريبة أمس الأحد. وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية إنه تم إجلاء حوالي 20 ألف شخص من المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة قبل العاصفة.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة إلى اليابسة صوب لاوس وشمال تايلاند.