جيش النيجر يعلن مقتل زعيم بوكو حرام والتنظيم ينفي

أعلن جيش النيجر، الاثنين، مقتل إبراهيم محمدو، الملقب بـ"باكورا"، زعيم تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، في غارة جوية بحوض بحيرة تشاد، فيما نفى التنظيم صحة ذلك.

وأوضح الجيش النيجري في بيان، أنه تم تحييد محمدو مع عدد من كبار قادة التنظيم في 3 عمليات متتالية يوم 15 أغسطس الجاري.

وأضاف البيان أن محمدو ومن كان معه، كانوا تحت المراقبة لأسابيع قبل تنفيذ العمليات التي أدت إلى تحييدهم.

بالمقابل نفى التنظيم صحة بيان الجيش النيجري، واصفاً إيّاه بأنه "دعاية".

ووفقاً لتقارير إعلامية، تولى باكورا قيادة بوكو حرام عقب مقتل زعيمه السابق أبو بكر شيكاو عام 2021.

وتسبب تنظيم بوكو حرام الذي ينشط بشكل رئيسي في نيجيريا، بمقتل عشرات الآلاف في هجمات ينفذها منذ عام 2009.

ومنذ عام 2015، بدأ التنظيم بتنفيذ هجمات في الكاميرون وتشاد والنيجر، ولقي ما لا يقل عن ألفي شخص حتفهم نتيجة هجمات التنظيم في حوض بحيرة تشاد.