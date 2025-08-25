اتهام المغني الأمريكي ليل ناس إكس بالتعدي على ضباط شرطة في لوس أنجليس

وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى مغني الراب الأمريكي ليل ناس إكس بارتكاب 4 جرائم، بعدما قالت الشرطة، إنه هاجمها عندما استوقفته بينما كان يسير شبه عار في شارع بمدينة لوس أنجليس الأسبوع الماضي.

واتهم الادعاء الموسيقي، واسمه القانوني مونتيرو لامار هيل، بارتكاب 3 جرائم بالاعتداء الجسدي على شرطي والتسبب في إصابته وجريمة مقاومة ضابط تنفيذي، حسبما قال مكتب المدعي العام. وقد تم احتجازه في البداية للاشتباه في ارتكاب مخالفة عرقلة عمل شرطي يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يتم توجيه الاتهامات إليه رسميا في وقت لاحق اليوم الاثنين. لم يرد ممثلوه على طلبات للتعليق.

وقالت الشرطة، إن الضباط وجدوا المغني، 26 عاما، وهو يمشي شبه عار في شارع فينتورا، وهو شارع رئيسي في حي ستوديو سيتي، قبل الساعة الـسادسة صباحا بقليل.