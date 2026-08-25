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قال ممثلو الادعاء في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إنه صدر أمر باحتجاز مساعدة مقربة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 60 يوما قبل محاكمتها، إذ تواجه تحقيقا بشأن غسل أموال.

وشغلت إيرينا مودرا منصب نائبة رئيس مكتب زيلينسكي، قبل أن يفصلها الأسبوع الماضي بعد ظهور مزاعم بشأن فساد ضدها وضد نائب سابق بالبرلمان.

وتتمحور القضية، التي تضم عدة مشتبه بهم، حول مخطط مزعوم لغسل ملايين الدولارات.

ويعتقد المحققون، أن المجموعة غسلت نحو 3.3 مليون دولار لجمع أموال من أجل كفالة وزير الطاقة السابق جيرمان جالوشينكو، الذي يواجه تهم فساد منفصلة.

وظهرت مودرا، في مقاطع مصورة لدى اقتيادها مكبلة اليدين من المحكمة اليوم الثلاثاء.

وأشار ممثلو الادعاء، إلى أن المحكمة العليا الأوكرانية لمكافحة الفساد حددت كفالتها بما يعادل حوالي 455 ألف دولار.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مودرا قولها إنها ليس لديها هذا المبلغ وإنها ستطلب من أصدقائها المساعدة في جمعه.

وإذا قدمت مودرا الكفالة، فسيحظر عليها مغادرة منطقة كييف ولن يتم السماح لها بالتحدث إلى شهود أو ضحايا في القضية.