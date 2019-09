ماذا قال ترامب بعد تسريب المكالمة التي قد تتسبب في عزله؟

كشفت تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي أفرج البيت الأبيض عنها، في نسخة مكتوبة، الأربعاء، أن ترامب "دفع مرارًا وتكرارًا" للتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه، بحسب "CNN" الأمريكية.

وأظهر نص المحادثة أن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني العمل مع محاميه الشخصي، رودي جولياني، والمدعي العام الأمريكي ويليام بار بشأن هذه القضية، لكن بيان وزارة العدل الأمريكية، الصادر، الأربعاء، قال إن ترامب لم يطلب من بار العمل على هذه القضية.

وخلال المكالمة، وافق الرئيس الأوكراني بالفعل على طلب ترامب، وقال زيلينسكي: "بما أننا فزنا بالأغلبية المطلقة في برلماننا، فإن المدعي العام المقبل سيكون 100%رجلي، ومرشحي وسوف ينظر في الموقف على وجه التحديد إلى الشركة التي ذكرتها في هذه المسألة (الشركة التي يعمل فيها ابن بايدن)، مسألة التحقيق في القضية هي في الواقع مسألة التأكد من استعادة الأمانة حتى نعتني بذلك وسنعمل على التحقيق في القضية".

ويستند الديمقراطيون في الكونجرس على تلك المحادثات التي جرت في 25 يوليو الماضي، للمساعدة في تسهيل إجراءات عزل ترامب.

ويمثل الحزب الديمقراطي أغلبية مقاعد مجلس النواب، وهو ما شكل خطرًا كبيرًا على ترامب، وخاصة بعدما أصبحت زعيمتهم نانسي بيوليسي تترأس المجلس.

وفور الكشف عن المكالمة، كتب ترامب عدة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، ردًا على محاولات عزله من قبل الديمقراطيين في الكونجراس، قائلًا: "لم أشير خلال المكالمة بصريح العبارة إلى أنني سأحجب المساعدات العسكرية الأمريكة عن أوكرانيا في حال عدم إجراء التحقيق".

وقال في تغريدة أخرى: "كتب الديمقراطيون إلى الحكومة الأوكرانية في مايو 2018 يحثونها على مواصلة التحقيقات في تواطؤ يزعم أنني قمت به مع روسيا في الحملة الرئاسية 2016".

وتابع: "هل سيعتذر الديمقراطيون بعد معرفة ما قيل خلال المكالمة مع الرئيس الأوكراني؟.. يجب عليهم الاعتذار، لقد كانت مكالمة مثالية صدمتهم"، بينما قال في تغريدة أخرى إن الديمقراطيون كانوا يتحدثون عن عزله منذ أن تم تنصيبه.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، وقبل الكشف على فحوى المكالمة، غرد ترامب قائلًا إنه لم يكن هناك رئيس في تاريخ أمريكا عومل معاملة سيئة كما عانى هو، لافتًا إلى أن الديموقراطيين ممتلئون بالكراهية والخوف ولا ينجزون شيئًا، ولا ينبغي السماح بهذا أن يحدث لرئيس آخر، مشيرًا إلى أنهم يتدافعون من أجل نشر خدعة التخابر مع روسيا، مستطرًا: "هم يعتقدون أنهم كان يجب عليهم الفوز في انتخابات الرئاسة 2016".