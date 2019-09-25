التقى أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، المرشحين الذين سيتم اختيارهم ببرنامج المبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف، وذلك في ضوء استعداد محافظة الإسكندرية لإطلاق البرنامج القومي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأكاديمية الوطنية للتدريب.

قال جمال إن المحافظة قررت إطلاق المبادرة للدفعة الأولى منها داخل محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم وإعداد مسئول حكومي على قدر عال من الكفاءة والفاعلية.

وأكد نائب محافظ الإسكندرية حرص الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، على إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري وفي ضوء رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية للعاملين بالديوان العام والأحياء والمديريات الخدمية في المجالات المختلفة لتحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأضاف نائب المحافظ أن تنمية الكوادر البشرية من الشباب هي ما يهم الدولة في الفترة الحالية والتي تلعب دوراً هاماً في تغيير منظومة العمل من خلال إحداث تنمية مستدامة، مشيرا إلى أن نجاح المؤسسات يعتمد على إيجاد أفضل العناصر البشرية لتحقق الأهداف الاستراتيجية المستهدفة.

وطالب نائب المحافظ جميع العاملين الملتحقين بالبرنامج، بضرورة الاستفادة القصوى من المحتوى التدريبي للبرنامج، وتطبيق ذلك على بيئة العمل لديهم، مشددا على ضرورة نقل الخبرات التي سيتم الحصول عليها خلال البرنامج إلى زملائهم بالعمل لتحقيق أقصى الاستفادة من البرنامج.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، ومؤمن العشماوي مدير مشروع "المبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف" بهدف تعريف المرشحين بالبرنامج والمحتوى التدريبي له ومدى الاستفادة وتأثير البرنامج على بيئة العمل كلا في مجاله للتأكد من معايير الاختيار الخاصة بجميع المرشحين والتي تحددها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأكاديمية.