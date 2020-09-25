عجز موازنة زامبيا لعام 2021 يعرقل جهود إعادة هيكلة الدين

تتجه زامبيا للتعرض لعجز ضخم آخر خارج عن السيطرة في موازنة العام المقبل، بعد أن جعلت من غير المرجح التوصل لاتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي قبيل الانتخابات العامة في أغسطس المقبل، وتعقد المفاوضات مع حائزي السندات الدولية "اليوروبوند" بشأن اتفاق لإعادة هيكلة الدين.



وقال وزير المالية بواليا نجاندو في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة خلال كلمة له عن الموازنة في العاصمة لوساكا إن العجز المالي سوف يصل إلى 3ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.



وبينما يقل هذا عن العجز المتوقع والمعدل لعام 2020، ويبلغ 7ر11 بالمئة، فهو عجز كبير تعتزم الحكومة تمويله بشكل جزئي عبر المزيد من الاقتراض الخارجي، على الرغم من أنها تسعى لإعادة هيكلة دينها الحالي.



وستجري البلاد انتخابات عامة في أغسطس المقبل، حيث قد تشهد منافسة حامية.