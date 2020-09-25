ودع ليونيل ميسي قائد برشلونة زميله السابق في الفريق لويس سواريز، الذي غادر إلى أتلتيكو مدريد.

ميسي خلال الرسالة وجه انتقادات لاذعة لإدارة برشلونة بسبب طردها للويس سواريز على حد تعبيره،

وكتب ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: " كنت أفكر في الأمر ولكن اليوم دخلت غرفة خلع الملابس وسقطت البطاقة حقًا، ما مدى صعوبة عدم الاستمرار في المشاركة معك يومًا بعد يوم، سواء في الملعب أو في الخارج".

وأضاف: "سوف نفتقدهم كثيرا لقد مرت سنوات عديدة، رفقاء كثيرون، غداء، عشاء، أشياء كثيرة لن تُنسى أبدًا، كل يوم معًا".

وتابع: "سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر وأغرب أثناء مواجهتك،

كنت تستحق ان يودعونك كواحد من اهم أفضل اللاعبين في تاريخ النادي وحقق أشياء مهمة سواء على المستوى الجماعي أو على المستوى الفردي، وألا يقوموا بطردك مثلما فعلوا، لكن الحقيقة هي أن لا شيء يفاجئني في هذه المرحلة".

وأتم: "أتمنى لك كل التوفيق في هذا التحدي الجديد، أحبك كثيرا أحبك كثيرا، نراك قريبا يا صديقي".