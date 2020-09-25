الشفاه الوردية الصحية، هي سمة جذابة لوجه الكثير من النساء، وذلك لأنها تضيف سحرًا لوجه كل امرأة، ولكن هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على الشفاه وتجعلها داكنة مع مرور الوقت، مثل الشيخوخة وأشعة الشمس، لذلك نشر موقع "ذا جرين مافين" مجموعة من العادات التي يجب تجنبها لأنها يمكن أن تجعل الشفاه أغمق.

* عدم ترطيب الشفاه

يمكن أن تتسبب الشفاه الجافة والمتشققة فى تغيير لونها، لذا يجب ترطيب الشفاه بشكل مستمر، وذلك عن وضع مرطب شفاه جيد لتغذيتها والبحث عن مكونات مثل زبدة الكاكاو وزبدة الشيا ووضعها على الشفاه ليلا بصفة يومية.

* عدم إزالة الجلد الميت

تميل الشفاه الخارجية إلى فقدان الرطوبة بسهولة، حيث إنها تعد الطبقة الأكثر نحافة من الجلد على الوجه، لذلك يجب تقشير الشفاه بشكل منتظم لإزالة الجلد الميت والحفاظ على الشفاه صحية.

* حروق الشمس

يمكن أن تصاب الشفاه بحروق الشمس مثل البشرة تماما، لذلك يجب حماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية القاسية، عن طريق وضع مرطب شفاه يحتوي على عامل حماية 30 قبل الخروج من المنزل.

* التدخين

يمكن أن تكون الشفاه الداكنة نتيجة التدخين المنتظم، وذلك لأنه بمجرد استنشاق دخان السيجارة ينتقل النيكوتين والقطران على الشفاه، مما يؤدي إلى تغير اللون في النهاية.

* تجاهل العناية الكاملة بالشفاه

يميل الكثير من الأشخاص إلى تجاهل العناية بالشفاه، ولكن يجب تضمين الشفاه في روتين العناية بالبشرة، وذلك لتحسين مظهر الشفاه، لذلك أشار أطباء الجلدية إلى أهمية تدليك زيت اللوز كل ليلة، حيث يساعد التدليك المنتظم في تنظيم تدفق الدم مما يجعل لون الشفاه فاتنًا.