أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، ارتفاع عدد الخاضعين للكشف الطبي نفسيا وعصبيا إلى 324 مرشحا محتملا لمجلس النواب 2020، من العدوة شمالا حتى ديرمواس جنوبا، كما ارتفعت أعداد المتقدمين بأوراقهم للجنة الانتخابية إلى 147 متقدما، وذلك قبل يوم من غلق باب تلقي الأوراق.



وأكدت المصادر الطبية خضوع 10 مرشحين محتملين لخوض انتخابات مجلس النواب بالمنيا اليوم الجمعة، للفحص العقلي والنفسي، وإجراء التحاليل المتعلقة بالخمور والمسكرات، ليرتفع عدد المتقدمين إلى 147 متقدما.



وكشفت الإحصائيات برئاسة الدكتور محمد نادي، مدير المديرية، عن فحص 224 بمستشفى المنيا العام، و53 بمستشفي ملوي العام، و47 بمستشفي مغاغة العام. وجميعهم خضعوا لتحليل المسكرات والمخدرات بمعمل التحاليل المركزي بمدينة المنيا.



ومن جانبها تلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب بالمنيا، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس اللجنة، ورئيس المحكمة الابتدائية بالمنيا، أوراق 147 مرشحا لخوض الانتخابات على 16 مقعد فردي، داخل 6 دوائر انتخابية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، قبل يوم من غلق باب الترشح.



وكشفت الإحصائيات عن تقدم 26 مرشحا بالدائرة الأولى مركز وقسم المنيا، و27 مرشحا بالدائرة الثانية مركز وقسم سمالوط، و39 مرشحا بالدائرة الثالثة والتي تضم مراكز بني مزار ومغاغة، والعدوة، و22 مرشحا بالدائرة الرابع أبوقرقاص، و23 مرشحا بالدائرة الخامسة والتي تضم مركز وقسم ملوي، و10 مرشحين بدائرة مركز دير مواس .



وتواصل اللجنة أعمالها قبل غلق باب الترشح بساعات والمقرر لها الثانية مساء السبت.