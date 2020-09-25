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فيديو.. الأوقاف: المعركة مع أهل الشر لم تنته.. وحذاري من التخفي والعمل السري

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
هديل هلال
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 1:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 1:02 ص

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المعركة مع أهل الشر لم تنته بعد، مؤكدا أن جماعات الفتنة والضلال لا تعرف إلا الأكاذيب، وهي أداة لعميلة مأجورة في أيدي قوى أخرى تستهدف الأوطان والدول.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن جماعات الإرهاب تجر كل يوم أذيال الخيبة وفقد المصداقية والضياع.

وطالب وزير الأوقاف، بضرورة التنبه إلى الجماعات الإرهابية وخلاياها النائمة، ويجب ألا يسمح للجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية بعدم إعادة إنتاج نفسها مرة أخرى تحت أي شكل.

وحذر من أن الجماعات الإرهابية تستخدم مبدأ التقوى والتخفي والعمل السري، مضيفًا أنهم استطاعوا أن يستقطبوا بعض الخونة والعملاء للعمل في صفوفهم.

وأشار إلى أنه يجب عدم السماح لعناصر الجماعة الإرهابية أو من يتبني أفكارها بالتسلل إلى أي من مفصل الحياة العامة.

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