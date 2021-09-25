عمرو أديب عن لقاء شكري ونظيره السوري: «المحللين بيضربوا أخماس في أسداس»

شدّد الإعلامي عمرو أديب، على أهمية اللقاء الذي عقده سامح شكري وزير الخارجية، مع نظيره السوري فيصل المقداد، وذلك بمقر البعثة المصرية في نيويورك.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن هذا أول أعلى لقاء رسمي يُعقد بين البلدين منذ فترة طويلة".

وأضاف: "من وقت انعقاد اللقاء حتى الآن كل المحللين بيضربوا أخماس في أسداس.. محدش فاهم حاجة".

وفيما أشار أديب إلى أنّه لا يعرف دلالة انعقاد هذا اللقاء على الأوضاع في المنطقة، إلا أنه تابع: "لازم نعرف المعلومة ونفكر فيها".

وكان السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد غرّد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بمقر البعثة المصرية في نيويورك، وزير الخارجية ‫سامح شكري‬ يستقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة في سوريا".