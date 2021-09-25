 التحالف العربي: تدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي: تدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

الرياض - د ب أ
نشر في: السبت 25 سبتمبر 2021 - 2:29 م | آخر تحديث: السبت 25 سبتمبر 2021 - 2:29 م

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.

وقال التحالف، في بيان صحفي اليوم، إن "استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكانت الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت أمس الجمعة طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها.

وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف، اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، تزامناً مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، عن طريق المبعوث الأممي الجديد هانز جرودنبرج.

 


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