وزير الخارجية البيلاروسي: الدول الغربية لا ترغب في حل المشاكل

قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي اليوم الأحد، إن الدول الغربية الرئيسية غير راغبة في الاستماع إلى المشاكل العالمية وحلها، ملخّصًا نتائج مشاركته في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية عن ماكي قوله "لم أر أي استعداد، خاصة من" القوى العظمى "للاستماع والاهتمام ببعضها البعض.. للأسف، الغرب المتحضر بعد كل البعد عن التحضر. بل إن الأمر يصل إلى الإهانات الشخصية، وهو أمر غير مقبول".

وقال: "مشاكل اليوم في السياسة والاقتصاد والأمن تتجاوز بكثير البنية الصلبة التي كانت موجودة في السابق، واليوم، تعمل هذه المشاكل على تفكيك" مظلة الأمم المتحدة "التي تم إنشاؤها للاستجابة للتحديات والتهديدات".

وتابع "ولهذا السبب من الضروري التفكير في آليات جديدة، وبناء مظلة جديدة لإبقاء هذه المشاكل تحت السيطرة. ومن الواضح، الإصلاحات مطلوبة، والسؤال هنا: هو ما نوع الإصلاحات التي ينبغي أن تتوافر".