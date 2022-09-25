بوتين يقيل نائب وزير الدفاع وسط تعثر وصول الإمدادات للجيش الروسي

أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجنرال المكلف بإدارة العمليات اللوجستية المتعثرة للجيش الروسي في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع على تلغرام إن الجنرال ديمتري بولغاكوف، نائب وزير الدفاع، أقيل من منصبه يوم السبت.

وقالت الوزارة إن الجنرال البالغ من العمر 67 عاما "أًعفي من منصبه" لينتقل إلى منصب جديد.

وسيحل محله الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، الذي أدار حصار موسكو الوحشي لمدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية.

وكان الجنرال بولغاكوف المسؤول عن العمليات اللوجستية للجيش منذ عام 2008 وكان مسؤولاً عن استمرار إمداد القوات الروسية بعد انتشارها في سوريا في عام 2015.

لكن مراقبين يقولون إن الجنرال نُحيَ جانبا في موسكو في الأشهر الأخيرة، حيث ألقى الكثيرون باللوم عليه في العمليات اللوجستية الفوضوية التي أعاقت تقدم روسيا وأدت إلى نقص الإمدادات لقواتها.

وفي الأشهر الأخيرة، اضطر الكرملين إلى اللجوء إلى كوريا الشمالية وإيران للحصول على إمدادات جديدة من المدفعية والطائرات بدون طيار.

وتأتي إقالة الجنرال بولغاكوف في الوقت الذي انتشرت فيه لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مجندين روس تم تجنيدهم حديثًا مسلحين ببنادق هجومية صدئة.

رحبت الشخصيات المؤيدة للحرب في روسيا بإقالته، ومن المرجح أن يرحب المتشددون بتعيين الجنرال ميزينتسيف، الذي فرضت عليه بريطانيا عقوبات لدوره في قيادة حصار ماريوبول.