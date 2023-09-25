الهلال الليبي يتعادل مع رايون سبور الرواندي بالكونفيدرالية الأفريقية

تعادل فريق الهلال الليبي 1 / 1 مع ضيفه رايون سبور الرواندي، مساء الأحد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

وجاء هدفا المباراة، التي أقيمت في العاصمة الرواندية كيجالي، في الشوط الثاني، حيث بادر فريق رايون سبور بالتسجيل من ركلة جزاء، فيما أحرز عمر المريمي هدف التعادل للهلال.

بتلك النتيجة تأجل حسم التأهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية إلى لقاء الإياب، الذي يقام في رواندا أيضا، بعدما اتفق الناديان على إقامة المواجهتين في كيجالي.

ويكفي رايون سبور التعادل السلبي فقط من أجل الصعود لدور المجموعات، حيث سيظفر بواسطتها بورقة الترشح، مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، التي يتم الاحتكام إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل، أصبح يتعين على الهلال الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1 / 1 من أجل تجنب الخروج المبكر من البطولة.