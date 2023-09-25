إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي في سوهاج

أصيب 3 أشخاص، إثر حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الخلفي بعد الكمين على الطريق الصحراوي الغربي لسوهاج، وتم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج اللازم.

وترجع الواقعة عقب تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوي الغربي بعد الكمين بين سيارتين ووجود مصابين.

وتم الدفع بالمعدات اللازمة إلى مكان التصادم، ورفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وتبين من خلال المعاينة وقوع حادث على الطريق الصحراوي الغربي الخلفي بعد الكمين بين سيارتين، وأسفر عن إصابة "ض . ع . م . س، 40 سنة" "ع.ح.ع، 38 سنة" "خ . ذ . س، 32 سنة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام تلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.