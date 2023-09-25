آلاف اللاجئين يغادرون منطقة ناجورنو كاراباخ متوجهين إلى أرمينيا

قالت الحكومة الأرمينية، اليوم الاثنين، إن آلاف المنتمين إلى عرقية الأرمن غادروا منطقة ناجورنو كاراباخ متوجهين إلى أرمينيا بعد أن بسطت أذربيجان سيطرتها على المنطقة.



وحتى الآن، تم تسجيل 2906 لاجئين في أرمينيا، في حين بلغ عددهم نحو الألف لاجئ أمس الأحد.



وقد حصل نحو 1100 شخص على مأوى طارئ من قبل الحكومة الأرمينية، كما وجد نحو ألف شخص آخرين أماكن إقامة خاصة بهم.



وأجبرت العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها أذربيجان للسيطرة على ناجورنو كاراباخ المنتمين إلى عرقية الأرمن على الفرار من المنطقة، المتنازع عليها منذ فترة طويلة بين الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين.



وناجورنو كاراباخ معترف بها دوليا على أنها جزء من أذربيجان ولكن تقطنها أغلبية من الأرمن، الذين يخشون الآن على مستقبلهم، مما دفع الكثيرين إلى التوجه إلى أرمينيا المجاورة.



وشهدت مدينة ستيباناكيرت الرئيسية في المنطقة أيضا تدفقا للاجئين من مناطق أخرى في ناجورنو كاراباخ، بحسب تقارير إعلامية حذرت من حدوث حالة طوارئ إنسانية.



وقد أدى الحصار الذي تفرضه أذربيجان على المنطقة منذ أشهر إلى نقص في الغذاء والدواء.