محافظ شمال سيناء: برميل زيت الزيتون السيناوي أغلى من البترول

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن أرض سيناء تتميز بالخير دائمًا التي تجود به في كثير من المحاصيل الزراعية، مضيفًا أن الشغل الشاغل لدى أهالي قرية الخروبة هو الزراعة.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الزراعة هي أهم المجالات التي يعمل بها أهالي القرية، منوهًا بأن هناك لجانًا من وزارة الزراعة والأهالي وشيوخ القبائل تشارك في تحديد أحقية كل مواطن في تملك أرضه.

وأشار إلى أنه تم إنشاء محطتي تحلية مياه، بالإضافة إلى العمل حاليا على توفير محطة تحلية مياه في كل قرية، معقبًا: «الشاب بيقف في وسط أرضه وبيجمع محصوله ويرعى أرضه ده أحسن من الدكتور اللي في العيادة»-على حد قوله.

وذكر أن برميل زيت الزيتون أغلي من برميل البترول، فضلًا عن أنه من أنقى أنواع الزيوت في العالم، لافتًا إلى أن دولة إسبانيا تستورد زيت الزيتون المصري؛ لخلطه بالزيت الذي تنتجه نظرًا لانخفاض نشبة الحموضة به والتي تصل إلى أقل من واحد في المائة.