إيطاليا تحظر تنظيم مظاهرات مؤيدة لفلسطين في 5 أكتوبر

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- تقارير إعلامية: الجالية اليهودية طالب بحظر هذه المظاهرات قبيل الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب الإسرائيلية على غزة

منعت الحكومة الإيطالية تنظيم مظاهرات مؤيدة لفلسطين مقررة في 5 أكتوبر المقبل بالعاصمة روما، وفقا لوكالة الأناضول.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الأربعاء، منعت إدارة شرطة روما مظاهرتَين لدعم فلسطين من المقرر تنظيمهما في العاصمة يوم 5 أكتوبر.

وذكرت الوكالة أن "لجنة النظام العام والأمن القومي" اجتمعت، أمس الثلاثاء، برئاسة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي.

وأفادت أن اللجنة منعت المظاهرات يوم 5 أكتوبر، قبيل الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، بحجة إمكانية وقوع "حوادث غير مرغوب فيها".

من جهتها، ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن الجالية اليهودية في البلاد وبعض السياسيين اليمينيين يطالبون بحظر هذه المظاهرات التي تتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر 2023.

وفي 13 سبتمبر الجاري، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي في بيان بشأن اقتراب ذكرى 7 أكتوبر 2023: "سنسمح بجميع أشكال التعبير الحر، بما في ذلك النقد المشروع، ضد أي حكومة، سواء كانت الحكومة الإسرائيلية أو الحكومة الفلسطينية أو الحكومة الإيطالية".

وأضاف الوزير الإيطالي: "ولكننا لن نتسامح مع أي شكل من أشكال الاحتفال بالمجازر".

يذكر أن المظاهرات المؤيدة لفلسطين منعت أيضا بضغط الجالية اليهودية في 27 يناير المصادف لليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة اليهودية.

وعلى الرغم من هذا الحظر، تجمع آلاف الأشخاص في روما واحتجوا على حظر المظاهرات والهجمات الإسرائيلية على غزة.