البنك المركزي لتايلاند يتعهد بمراقبة تحركات العملة المحلية وإدارة تقلباتها

قال البنك المركزي التايلاندى إنه يراقب عن كثب تحركات العملة المحلية الباهت ومستعد للتعامل مع أي تقلبات غير طبيعية يمكن أن تؤثر على الأعمال والاقتصاد في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيمبان تشاروينكوان مساعد محافظ البنك المركزي لمجموعة عمليات الأسواق المالية قوله في بيان اليوم الأربعاء إن الباهت أكثر تذبذبا مما كان عليه فى الماضي، وزادت قيمته بنسبة 8ر3% منذ بداية العام الحالي ويقود الارتفاع بين العملات الإقليمية خلال الربع الثالث من العام لأسباب خارجية.

وأضاف أن انخفاض قيمة الدولار بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الأسبوع الماضي إلى جانب إجراءات التحفيز الاقتصادي الأخيرة في الصين أثرت على العملات الإقليمية في آسيا.

كما ترتفع قيمة الباهت لأسباب محلية منها زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في الأصول التايلاندية منذ أواخر أغسطس الماضي إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب التي وصلت إلى مستويات قياسية جديدة، بحسب البنك المركزي.

ويوم الاثنين الماضي حذرت مجموعة اقتصادية تايلاندية من تراجع صادرات تايلاند نتيجة الارتفاع السريع لقيمة العملة المحلية البات خلال الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي يجعل التذبذب الحاد في سعر الصرف من الصعب على الشركات التحوط لمخاطر أسعار الصرف.

وقال بوج أرامواتانانون نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة التايلاندية قوله للصحفيين في بانكوك إنه على بنك تايلاند المركزي ووزارة المالية إيجاد طرق تحقيق استقرار سعر البات بسرعة وقبل أن يؤثر على الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الحالي.

ويهدد ارتفاع قيمة البات قطاعي السياحة والتصدير في تايلاند.

وقال بوج إن الصادرات التي تعتمد على نسبة كبيرة من المكون المحلي ستكون الأشد تضررا من ارتفاع قيمة العملة المحلية.

من ناحيته قال سانان أنجوبولكول رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة التايلاندية إن الغرفة تعتزم الاجتماع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث مشكلة ارتفاع سعر العملة المحلية.

كما تطالب الغرفة بخفض أسعار الفائدة لتخفيف الأعباء على الشركات.