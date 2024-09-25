مقتل شخصين على الأقل في قصف روسي على مدينة كراماتورسك الأوكرانية

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لقى شخصان على الأقل حتفهما في مدينة كراماتورسك الواقعة شرقي أوكرانيا في هجوم روسي باستخدام قنابل انزلاقية.

وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين، في منشور على تطبيق تليجرام اليوم الأربعاء، إن اثني عشر شخصا آخرين أصيبوا، بينهم ثلاثة قاصرين.

وسقطت ثلاث قنابل روسية على وسط مدينة كراماتورسك، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالعديد من المباني السكنية وأحد المتاجر.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي منذ أكثر من عامين ونصف العام. ومن بين أهداف الحرب الروسية إخضاع منطقة دونيتسك، وهي المنطقة الوحيدة المحتلة جزئيا، لسيطرة روسيا الكاملة.