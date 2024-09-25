وزيرة الخارجية الألمانية تحدد نقاطا رئيسية لمفاوضات السلام بشأن أوكرانيا

حددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك نقاطا رئيسية لمفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت بيربوك في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك: "السلام يعني ضمان وجود أوكرانيا كدولة حرة ومستقلة. إنه يعني ضمانات أمنية".

وأضافت بيربوك: "عندما نتحدث عن السلام، فإننا نعني أنه يجب أن يكون سلاما عادلا ودائما.. عندما نتحدث عن السلام، فهذا يعني بالنسبة لأوكرانيا أن بوسعها التأكد من أن انتهاء القتال لا يعني جولة أخرى من الاستعدادات في روسيا"، موضحا أن هذا ينطبق على أوكرانيا ومولدوفا وبولندا، مؤكدة أن السلام يجب أن يكون عادلا ومستداما.

وقالت بيربوك: "من ناحية نحن ممتنون للغاية لأن المزيد من شركائنا في العالم يفكرون في كيفية إنهاء هذه الحرب... نحن بحاجة إلى هذا. نحن بحاجة إلى نهاية لهذه الحرب"، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا لا يعني الوقوف مكتوف الأيدي بينما لا تلوح في الأفق نهاية للحرب ولا يكون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقعدا على طاولة المفاوضات، مضيفة أنه لا يمكن الوقوف متفرجين بينما تدمر روسيا الأجزاء المتبقية من أوكرانيا.