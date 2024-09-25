رويترز عن مصادر: الولايات المتحدة تقود مساعي دبلوماسية لإنهاء الأعمال القتالية بغزة ولبنان

قالت ستة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن الولايات المتحدة تقود مساعي دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في غزة ولبنان، وذلك ضمن مبادرة واحدة.

وذكر مسئولان لبنانيان ودبلوماسيان غربيان ومصدر مطلع على تفكير حزب الله ومصدر آخر مطلع على المحادثات، أنه يجري وضع التفاصيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت مصادر إلى أن هناك اتفاقًا تسعى إليه الولايات المتحدة، قد يشمل إطلاق سراح الأسرى من غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن خطر التصعيد في الشرق الأوسط شديد، مؤكدا أن واشنطن وحلفاءها يعملون دون كلل لتجنب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وصرح بلينكن: «نجتمع في وقت توتر شديد»، وذلك في مستهل اجتماع مع مسئولين كبار ووزراء من دول بمجلس التعاون الخليجي في نيويورك.

وأضاف: «خطر التصعيد في المنطقة شديد. أفضل رد هو الدبلوماسية، وجهودنا المنسقة ضرورية لتجنب زيادة التصعيد».

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها في اليوم الثالث من هجمتها على لبنان، مستهدفة قرى للمرة الأولى في الشوف وكسروان، إضافة إلى تصعيد غير مسبوق في الجنوب والبقاع وبعلبك.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، سقوط 51 قتيلًا و223 مصابًا في الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم.