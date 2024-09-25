الخارجية الأمريكية: نريد التعامل مع ملف غزة دون ربطه بأي ملف آخر

قال المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إن بلاده تريد التعامل مع ملف غزة وأن يكون هناك مستقبل أفضل للفلسطينيين لكن دون ربط ذلك بأي مجال آخر.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني وبخاصة الذي يعيش ويعاني حاليًّا في غزة يستحق حلًا للوضع على الفور.

وردًا على تناقض تصريحاته مع تصريح منسوب لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه يتم العمل على وضع خطة شاملة لوقف إطلاق النار تشمل التهدئة في لبنان وقطاع غزة، صرح وربيرج بأنه حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي في هذا الصدد.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تستمر في التواصل مع الأطراف، ولا يمكنها أن تفرض أي حل نهائي على إسرائيل أو حركة حماس أو حزب الله.

وشدد على ضرورة سماع رؤى مختلف الأطراف بما في ذلك الدول الفاعلة بالمنطقة.