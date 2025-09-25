33 عالما من جامعة كفر الشيخ ضمن أفضل 2% من علماء العالم في تصنيف ستانفورد 2025

أعلن الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تحقيق الجامعة إنجازًا علميًا جديدًا بدخول 33 عالمًا من أعضاء هيئة التدريس ضمن قائمة أعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وفقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2025، وذلك من بين 1106 علماء مصريين أدرِجوا في هذه القائمة المرموقة.

وأشار الدكتور إسماعيل إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية المتميزة التي تحتلها الجامعة في الأوساط الأكاديمية والبحثية، ويبرز الجهود المبذولة لدعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتشجيعهم على النشر العلمي في الدوريات العالمية المرموقة، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أن قائمة ستانفورد لأكثر العلماء تأثيرًا في العالم تُعَدّ إحدى أبرز المؤشرات الدولية التي تصدر سنويًا عن جامعة ستانفورد بالتعاون مع دار النشر العالمية "إلزيفير"، إذ تضم نخبة من الباحثين الذين يندرجون ضمن أعلى 2% عالميًا في 22 مجالًا علميًا، وتعتمد على معايير دقيقة تشمل عدد الاستشهادات البحثية، ومؤشر h-index، وجودة المجلات العلمية، والإنتاجية البحثية، بما يجعلها مرجعًا عالميًا لتقييم تأثير العلماء ويساعد المؤسسات الأكاديمية على تطوير سياسات البحث العلمي وتعزيز مكانتها الدولية.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره بهذا الإنجاز، موضحًا أن كلية الزراعة تصدرت القائمة بـ10 علماء، تلتها كلية الهندسة بـ8 علماء، ثم 4 من كلية الذكاء الاصطناعي، و3 من كلية العلوم، و3 من كلية الطب البيطري، و3 من كلية الصيدلة، إضافة إلى عالم واحد من معهد علوم وتكنولوجيا النانو، وآخر من كلية علوم الثروة السمكية.

وفي ختام تصريحه، هنّأ الدكتور إسماعيل أعضاء هيئة التدريس الذين وردت أسماؤهم في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2025، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم في مسيرتهم الأكاديمية.

من جانبه، أكد الدكتور حسن يونس، المدير التنفيذي لمشروعات التطوير والمشرف على وحدة دعم تصنيف الجامعة، أن إدراج هذه النخبة من علماء جامعة كفر الشيخ في قائمة ستانفورد لعام 2025 يعكس جودة الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس، كما يشكّل حافزًا للأجيال القادمة من الباحثين لبذل مزيد من الجهد لتعزيز مكانة الجامعة عالميًا.