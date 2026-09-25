مساعد رئيس هيئة الدواء: أقل مخاطر الدواء المجهول ألا يعطي نتيجة وقد يصل الأمر للوفاة

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، تعليقًا على تحذير الهيئة من إعلان مضلل عن منتج يحتوي على مادة “تيرزيباتيد” المستخدمة في التخسيس، إن "تيرزيباتيد" هي المادة الفعالة لأحد المستحضرات المسجلة، إلا أنه لا يوجد مستحضر مسجل لدى الهيئة بهذا الاسم، مضيفًا أنهم لديهم وحدة لرصد الإعلانات والممارسات المتعلقة بالأدوية والمنتجات الطبية.

وحذر "رجائي" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، اليوم الخميس، المواطنين من الحصول على الأدوية من مصادر غير معلومة، خاصة ما يتم الترويج له عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الصيدلية هي المكان المرخص الذي تضمن الدولة من خلاله سلامة تداول الدواء، عبر وضع الاشتراطات والرقابة على الجهات التي يتم من خلالها تداول الأدوية.

وأضاف أن أقل مخاطر استخدام دواء مجهول هي عدم تحقيقه النتيجة المرجوة، وقد تصل في بعض الحالات إلى حدوث مضاعفات خطيرة أو الوفاة.

وأشار إلى أن المجال الطبي متعدد التخصصات، ولذلك تركز الهيئة في هذا الملف على كل ما يتعلق بالدواء والمنتجات الطبية التي تتضمن ادعاءات علاجية، وكذلك المنتجات غير المسجلة لدى الهيئة، مضيفًا أن يمكن التأكد من صحة الدواء من خلال الاتصال على رقم “15301” أو عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الدواء المصرية.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من إعلان متداول عبر منصة “إنستجرام” يروج لمنتج يحتوي على مادة “تيرزيباتيد” بزعم استخدامه لإنقاص الوزن، مؤكدة أن الإعلان يتضمن ادعاءات تسويقية مضللة بشأن منتج غير مسجل لدى الهيئة.