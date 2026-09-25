 محافظ بورسعيد: حظر تام لقطع الأشجار.. وزيادة المسطحات الخضراء بمشروعات التطوير والتنمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ بورسعيد: حظر تام لقطع الأشجار.. وزيادة المسطحات الخضراء بمشروعات التطوير والتنمية

محسن عشري
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 11:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 11:14 ص

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بتكثيف أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء في جميع مشروعات التطوير والتنمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان إعلامي، الحظر التام لقطع أو إزالة أي أشجار نهائيا أثناء تنفيذ المشروعات أو أعمال إعادة التخطيط والتطوير للشوارع والميادين، مشددا على ضرورة الحفاظ على الثروة الشجرية والغطاء النباتي القائم، وإدماجه ضمن التصميمات الجمالية للمشروعات الجديدة.

وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون أن زيادة المساحات الخضراء أصبحت مكونا رئيسيا في كل مشروعات البنية التحتية والتطوير الحضري ببورسعيد، وذلك للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وتحسين جودة الهواء، اتساقا مع رؤية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية المعنية بالبيئة والمناخ.

كما وجه الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية الدورية لأعمال زراعة وتنسيق الأشجار والمساحات الخضراء بمختلف المشروعات، وضمان توفير الصيانة والرعاية اللازمة لها للحفاظ على استدامتها.

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