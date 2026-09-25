شمال سيناء تعلن حصيلة صرف التعويضات للمواطنين في مختلف الملفات

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أعلنت محافظة شمال سيناء الخطوات التي تم اتخاذها بشأن التعويضات المستحقة للمواطنين في مناطق المحافظة.

وجاء في بيان محافظة شمال سيناء أنه في ضوء استفسارات بعض المواطنين بشأن موقف التعويضات بمختلف أنواعها والإجراءات المتبعة حيالها، قامت المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بتشكيل اللجان ووضع آلية لصرف التعويضات، وذلك بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وأوضح البيان أن النتائج حتى الآن جاءت على النحو التالي:

تم حصر 29,573 حالة من المباني المتضررة، وصرف التعويضات لـ15,280 حالة، بنسبة إجمالية تقارب 52%.

كما تم صرف تعويضات الزراعات المتضررة نتيجة الأحداث الأمنية لـ6,047 مزارعًا من إجمالي 12,705 مزارعين، وجارٍ استكمال باقي الملفات.

كما تم الانتهاء من صرف تعويضات خط الغاز لـ80 مزارعًا، وتعويضات خط كهرباء بئر العبد لـ15 مزارعًا، بنسبة 100%.

ورغم قيام المحافظة بالنشر عدة مرات، تلاحظ أن عددًا من المواطنين لا يعرفون آلية صرف التعويضات والإجراءات المطلوبة.

وتابع البيان: لذا قرر اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إيفاد المسؤولين بالمحافظة لعقد لقاءات ميدانية مع المواطنين لتعريفهم بكافة الإجراءات المطلوبة والرد على استفساراتهم، وذلك بالتنسيق مع عدد من النواب خلال الفترة المقبلة.