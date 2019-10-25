 الاجتماع الوزاري الـ 26 لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي يُعقد 5 ديسمبر القادم - بوابة الشروق
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الاجتماع الوزاري الـ 26 لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي يُعقد 5 ديسمبر القادم

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:20 م | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:20 م

يعقد المجلس الوزاري الـ 26 لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في العاصمة السلوفاكية براتسيلافا يومي 5 و6 ديسمبر القادمين.

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الجمعة، أن الاجتماع يرأسه وزير الشئون الخارجية والأوروبية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك وهو الرئيس الدوري للمنظمة العام الجاري.

وأشار البيان إلى أن المجلس الوزاري هو الهيئة المركزية لصنع القرار وإدارة شئون منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، حيث يمثل الاجتماع السنوي فرصة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي البالغ عددها 57 دولة لمراجعة وتقييم الوضع الأمني في المنطقة الأوروبية، فضلا عن عمل المنظمة في جميع مجالات أنشطتها.


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