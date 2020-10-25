الكاظمي يدعو إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء المظاهرات العراقية

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء العراق.

وأحيا العراقيون، اليوم الأحد، الذكرى السنوية الأولى للمظاهرات الاحتجاجية التي أنطلقت في مثل هذا اليوم 25 أكتوبر عام 2019.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، في تغريدةٍ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّ "الكاظمي دعا لقراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء العراق من المتظاهرين والقوات الأمنية وذلك في الساعة الخامسة من مساء اليوم بالتزامن مع المبادرة التي دعا إليها المتظاهرون في ساحة التحرير".

وانطلق المتظاهرون في بغداد والبصرة والناصرية وكربلاء والنجف والسماوة وبابل والديوانية وميسان وواسط في مظاهرات شعبية اليوم في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع للأجهزة الأمنية وقطع عدد من الطرق والجسور.

واكتظت ساحة التحرير وسط بغداد بالآلاف من المتظاهرين حاملين أعلام العراق وصور القتلى الذين سقطوا برصاص القوات العراقية خلال العام الأول للمظاهرات.

ورغم الإجراءات الأمنية المشددة شهدت ساحة العلاوي اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية حيث استخدمت القوات الأمنية العصي والهراوات لمنع المشاغبين من المتظاهرين من استهداف الأبنية الحكومية.

وجدد المتظاهرون في هتافاتهم مطالبهم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومحاربة الفساد وإحالة المتورطين بقتل المتظاهرين للقضاء وحل مشاكل البطالة وتشغيل الشباب في الوظائف الحكومية.

ودعا اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل.

كما حث المتظاهرين على "التعاون مع الأجهزة الأمنية والابلاغ عن أي حالة سلبية أو مشبوهة وعدم السماح لبعض مدعي الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم".

وقال رسول إن "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".