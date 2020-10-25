ضرب زلزال بقوة 9ر5 درجة جنوب غرب منطقة "بانجانداران" بإقليم "جاوة الغربية" الإندونيسي، صباح اليوم الأحد، لكن لم يتسبب في حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي"، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

ووقع مركز الزلزال، الذي حدث في الساعة السابعة و56 دقيقة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، على بعد حوالي 90 كيلومترا من منطقة "بانجانداران" وعلى عمق عشرة كيلومترات، طبقا لما ذكرته وكالة "الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفزياء".

وذكرت الوكالة أن منطقة "بانجانداران" بإقليم جاوة الغربية ضربها زلزال قاتل في 17 يوليو 2006.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 8ر6 درجة في حدوث موجة مد عاتية وصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، أضرت بالكثير من المنازل في المناطق الساحلية وأودت بحياة 668 شخصا على الأقل.

وكثيرا ما تضرب زلازل مختلف المناطق في إندونيسيا بسبب حقيقة أن البلاد تقع على ما تعرف باسم "حلقة النار"، حيث تلتقي عدة صفائح تكتونية وتتسبب في حدوث نشاط بركاني وزلزالي متكرر.