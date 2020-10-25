رئيس مجلس الأعيان الأردني يبحث مع السفير الأمريكي سبل تعزيز العلاقات

بحث رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي لدى الأردن هنري ووستر، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الفايز -خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة تطويرها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصلحة الشعبين.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تكثيف الجهود المُبذولة من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وتمكين شعوبها من الأمن والاستقرار.

وعرض الفايز الموقف الأردني تجاه عملية السلام، مبينا أن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين يؤكد باستمرار أن حل الدولتين والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي هما الكفيلان بعودة الأمن والاستقرار في المنطقة.