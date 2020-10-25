توقعات باندلاع احتجاجات حاشدة في بيلاروس

من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في بيلاروس اليوم الأحد، في تجمعات حاشدة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، في نهاية المهلة التي حددتها المعارضة له للتنحي.

وحذرت وزارة الداخلية من المشاركة في مظاهرات لم يصرح بها.

وقامت الشرطة بقمع المتظاهرين السلميين مرارا وتكرارا منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9أغسطس.

وسنكون مسيرة اليوم الأحد الحادية عشرة على التوالي منذ الانتخابات الرئاسية، والتي ادعى لوكاشينكو أنه فاز بها بنسبة 1ر80 بالمئة من الأصوات.

ويعتبر منتقدو الحكومة زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا الفائز الحقيقي، وتوالت الإحتجاجات كل يوم منذ الإنتخابات.

وتتزامن مسيرة اليوم الأحد مع إنذار قدمته تيخانوفسكايا للوكاشينكو للتنحي بحلول 25 أكتوبر، وتمهيد الطريق لانتخابات جديدة.

وتعمل تيخانوفسكايا على تنظيم إضراب عام في جميع أنحاء البلاد يوم غد الاثنين من المنفى في ليتوانيا المجاورة. وقالت العديد من النساء اللاتي حضرن مسيرة يوم السبت إنهن سيدعمن هذا الإجراء.

ومع ذلك، يقول محللون إن فرص تيخانوفسكايا محدودة لأنها تقيم في الخارج.