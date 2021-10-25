عمرو أديب يناشد المواطنين تلقي لقاح كورونا: محدش طلع له زلومة أو تعرض لأزمة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العديد من المواطنين ركبوا الملصق الإلكتروني على السيارات بالرغم من عدم وجود علاقة مباشرة له بحياتهم وعائلتهم وعملهم، موضحًا أن الأمر له علاقة بتطبيق القانون لأنه يجب تمييز كل سيارة تسير في مصر.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن المواطنين لم يتعاملوا مع اللقاح بنفس الجدية رغم أن اللقاح له علاقة بحياة المواطن وعمله وعائلته ومن حوله، متابعًا: «بدأ العد التنازلي لينقسم المجتمع إلى قسمين الأول حصل على اللقاح والآخر لم يحصل على اللقاح».

ونوه إلى أن غير الحاصلين على اللقاح سيجدون عناء ومشقة في ممارسة الحياة اليومية، معقبًا: «بدأ العد التنازلي لتلقيح طلاب الجامعات وطلاب المدارس وموظفي الحكومة، وبنهاية العام الجاري يجب أن يحصل المواطنون على اللقاح لمن يريد أن يمارس حياة طبيعية».

وأشار إلى أن مصر تضم أنواعًا عديدة من لقاحات، متوجهًا برسلة للمواطنين: «حياتك دمها مش هتكون خفيف بعد شوية إما ستكون حاصلًا على اللقاح أو قاعد في بيتكم والأمر ليس إجبارًا أو تعنتًا».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت فصل العاملين الرافضين للحصول على لقاح كورونا من المراكز الصحية، مضيفًا: «يا جماعة الناس بتموت في مصر، اللي متطعموش بيموتوا، في ناس أعرفهم وقريبين مننا بيموتوا لأنهم لا يحصلون على لقاح كورونا، وبعد عام من بدء التلقيح لم نرَ أمرًا غريبًا، محدش طلع له زلومة أو عانى أزمة قلبية أو طفحًا جلديًا».