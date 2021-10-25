أعلنت محافظة جنوب سيناء في بيان لها اليوم الإثنين، عن بدء انطلاق المبادرة الرئاسية "نور الحياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر، بكافة مدن المحافظة، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد حسن، رئيس مدينة أبوزنيمة، إن المبادرة ستنطلق بالمدينة على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين، لتوقيع الكشف الطبي على مواطني المدينة والقرى والوديان والتجمعات التابعة لها، وذلك تحت إدارة وتنظيم صندوق تحيا مصر، بالشراكة مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وبنك الشفا المصري.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أنه جرى التجهيز والإعداد لاستقبال أعضاء القافلة الطبية، وتوفير كافة الأجهزة والخدمات الطبية اللازمة لتسهيل أعمال الكشف على أكبر عدد من المواطنين.

ومن جانبه أكد زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، أن المديرية أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات ذوي الهمم بكافة مدن المحافظة من الراغبين في الحصول علي أجهزة تعويضية ( سماعات أذن، نظارات طبية، كراسي متحركة أجهزة تعويضية )، وذلك لمدة أسبوع .

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيجري توقيع الكشف الطبي على الراغبين في الحصول على هذه الأجهزة التعويضية من قبل لجنة طبية على أعلى مستوى، وأخذ المقاسات اللازمة لمن تنطبق عليهم الشروط، مشيرًا إلى أن الكشف والأجهزة بالمجان .