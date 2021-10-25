الأردني «تالافيزيون» أفضل فيلم روائي في جوائز الأوسكار الطلبة

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" فوز الفيلم الأردني القصير "تالافيزيون"، للمخرج مراد أبو عيشة من أكاديمية الفيلم بادن فورتمبيرغ، بجائزة أفضل فيلم روائي في مسابقة جوائز الأوسكار الطلبة، بعد التنافس مع 6 أفلام أخرى ضمن قسم أفلام المدارس الدولية، مسجلاً أول فوز عربي في فئة الأفلام الروائية، كما يتأهل للمنافسة على جوائز الأوسكار الـ94 التي تقام في مارس 2022.

ومؤخرًا بدأ عرض تالافيزيون ضمن فعاليات مهرجان بورتلاند السينمائي المستقل، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان ماكس أوفولس بألمانيا، حيث فاز بجائزتي الجمهور ولجنة التحكيم لتكون المرة الأولى في تاريخ المهرجان التي ينال فيها فيلم متوسط المدة جائزتين ضمن فعالياته، والجائزة الأولى لفيلم قصير من مهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي.

وحصل مشروع الفيلم على جائزة فيرست ستيبس، وجائزة مايكل بولهاوس لأفضل كاميرا، ونال أيضاً دعم صندوق الأردن لدعم الأفلام في دورته الرابعة سنة 2019، واختارته لجنة تحكيم مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة ضمن سوق كليرمون.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة "تالا" ذات الثمان سنوات، المحاصرة في واقع مزقته الحروب، فتجد الحرية والسلوان في تلفاز محظور، ولكن هذا التلفاز السري يتحول لمسألة حياة أو موت.

الفيلم تأليف وإخراج مراد أبو عيشة، إنتاج أردني ألماني مشترك، وبطولة زياد بكري، عائشة بلاسم، وخالد الطريفي، وتصوير فيليب هينز، وإنتاج "جود كوع"، وتتولى "MAD Solutions" مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

يذكر أن مراد أبو عيشة وُلد في عمان بالأردن عام ١٩٩٢، وحصل على درجة البكالوريوس في تصميم الاتصالات المرئية من الجامعة الألمانية الأردنية عام ٢٠١٤.

وأخرج مراد العديد من الأفلام القصيرة والاعلانات لرويال هاي كيرت الأردن قبل أن يبدأ دراسة الإخراج في أكاديمية الفيلم "بادن فورتمبيرغ"، وأثناء دراسته أستغل مراد وقته بالتقرب من السياسة في الشرق الأوسط بمنظور أوسع، واستخدم نهجة السينمائي لإلقاء الضوء على المظالم السياسية والإنسانية في العالم العربي.