تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية، عقب تسرب غاز وانفجار اسطوانة بوتاجاز، بمنطقة العمرانية.



وتلقي الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الهنيدي بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل شقة سكنية بالطابق التاسع، بسبب حدوث تسرب غاز وانفجار اسطوانة البوتاجاز، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون اصابات.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.