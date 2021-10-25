إسلام إبراهيم يتعاقد على مسلسل «قانون العمل» من تأليف مريم نعوم

تعاقد الفنان إسلام إبراهيم علي مسلسل جديد يحمل إسم مؤقت وهو «قانون العمل»، من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ويجري الآن التحضير لجلسات العمل، استعدادا لإنطلاق التصوير خلال الأسابيع القادمة.

«قانون العمل» من بطولة إياد نصار، وريهام عبد الغفور، وإسلام إبراهيم، وثراء جبيل، ومحسن منصور، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

يشار إلى أن إسلام إبراهيم شارك بالموسم الرمضاني الماضي 2021، ضمن أبطال مسلسل «نجيب زاهي زركش» للفنان الكبير يحيى الفخراني، وشارك في بطولة العمل كلا من أنوشكا، محمد محمود، إسلام إبراهيم، رامز أمير، كريم عفيفي، تميم عبده، رنا رئيس، محمد يسري، نهى عابدين، حنان سليمان، عبدالرحيم حسن، مفيد عاشور، جلا هشام، هالة مرزوق، محمد توب، وتأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج شادي الفخراني.