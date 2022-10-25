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ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بنحو قرشين فى 9 بنوك محلية، فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، فقد زاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري بنحو قرشين ليسجل 19.64 جنيه للشراء و19.74 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.62 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية فى بنكي الأهلي المصري، ومصر بنحو قرشين ليسجل نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي، بنحو قرشين أيضا ليسجل نحو 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

كما زاد سعر الدولار فى بنك الإسكندرية بنحو قرشين لتصل إلى19.68 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة فى البنك العربي الأفريقي بنحو قرشين لتسجل 19.65 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع ، مقارنة بـ 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو قرشين ليسجل 19.70 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقارنب بـ 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الدولا فى بنك كريدي أجريكول قرشين مسجلا 19.66 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

كما ارتفعت العملة الخضراء قرشين فى بنك قناة السويس ليسجل 19.65 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة ليسجل 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.