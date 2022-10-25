رئيس الوزراء الأوكراني يطلب المزيد من الأسلحة الألمانية

أشاد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال بالدعم العسكري الألماني في حرب بلاده ضد المعتدين الروس، لكنه طلب في الوقت نفسه المزيد من الأسلحة، بما في ذلك الدبابات.



وفي مؤتمر دولي للخبراء حول إعادة إعمار أوكرانيا في برلين اليوم الثلاثاء، أشاد شميهال على وجه التحديد بنظام الدفاع الجوي "إيريس-تي"، الذي يمكنه حماية مدينة بأكملها. ومن المقرر أن تسلم ألمانيا ثلاثة أنظمة أخرى منها لأوكرانيا العام المقبل.



في المقابل، شدد شميهال أيضا على أن القوات المسلحة الأوكرانية بحاجة إلى مزيد من الأسلحة والذخيرة لكسب الحرب، وقال: "نحن بحاجة إلى دبابات من شركائنا، من جميع شركائنا، نحتاج إلى مركبات مدرعة، ونحتاج إلى مدفعية إضافية".



وذكر شميهال أن هذا هو موضوع المفاوضات مع الحلفاء في المؤتمرات التي تعقد في قاعدة سلاح الجو الأمريكي في رامشتاين بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، والتي تجرى بصفة دورية، وقال: "أنا متيقن من أننا سنحقق كل هذه الأهداف. سننتصر كلنا سويا في الحرب".