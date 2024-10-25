نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 4 مسئولين إيرانيين، قولهم إن المرشد الأعلى علي خامنئي أمر الجيش بوضع خطط عسكرية متعددة للرد على أي هجوم إسرائيلي، مشيرين إلى أن نطاق أي انتقام إيراني سيعتمد إلى حد كبير على شدة الهجمات الإسرائيلية.

وأوضح المسئولون – الذين طلبوا عدم كشف هويتهم - أنه إذا تسببت الضربات الإسرائيلية في أضرار واسعة النطاق وخسائر بشرية عالية، فإن إيران سترد، لكن إذا اقتصر الهجوم على عدد قليل من القواعد العسكرية والمستودعات التي تخزن الصواريخ والطائرات بدون طيار، "فقد لا تفعل إيران شيئا"، وفقا لما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

وأشار المسئولون إلى أن خامنئي أمر بأن يكون الرد مؤكدا إذا ضربت إسرائيل البنية التحتية للنفط والطاقة أو المنشآت النووية، أو إذا اغتالت مسئولين كبارا.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن المسئولين - وبينهم عضوان من الحرس الثوري - أنه "إذا ألحقت إسرائيل أضرارا جسيمة (بإيران)، فإن الردود قيد النظر ستشمل وابلا يصل إلى 1000 صاروخ باليستي، وتصعيد الهجمات من قبل الجماعات المسلحة بالوكالة عن إيران في المنطقة، وتعطيل تدفق إمدادات الطاقة العالمية والشحن عبر الخليج ومضيق هرمز".