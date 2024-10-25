تقرير: إصابة أكثر من 10 آلاف عسكري إسرائيلي منذ بداية حرب غـزة

كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إصابة أكثر من 10 آلاف عسكري إسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، رغم أن معطيات الجيش الإسرائيلي تتحدث عن نصف هذا الرقم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تكشف أرقام الجيش الإسرائيلي أن 5087 جنديا أصيبوا في الحرب منذ 7 أكتوبر، منهم 758 في حالة خطيرة".

واستدركت: "تظهر الأرقام الصادرة عن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، والذي يضم أيضًا ضباط شرطة وعناصر الشاباك (جهاز الأمن العام) والوحدات الاحتياطية، أن أكثر من 10 آلاف فرد من قوات الأمن أصيبوا في الحرب".

وأضافت: "تشير التقديرات إلى أنه بحلول نهاية العام سيصل العدد إلى 14 ألفاً"، وفقا لوكالة الأناضول.

ولم توضح أسباب التضارب في الأرقام ما بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، إن 890 جنديا وشرطيا وعنصرا من "الشاباك" قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

وذكرت أن الحصيلة تشمل عناصر الأمن الذين قتلوا في غزة وشمالي إسرائيل وجنوبي لبنان والضفة الغربية.

وتم نشر هذه المعطيات قبل إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، عن مقتل جنود في جنوب لبنان الليلة الماضية.

وفي وقت سابق الجمعة، أشار الجيش الإسرائيلي، إلى ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 762 بينهم 356 بالمعارك البرية في غزة.

ولا تتضمن هذه المعطيات التي ينشرها الجيش الإسرائيلي عناصر الشرطة و"الشاباك".