القوات الإسرائيلية تقتل سائقا لوكالة تابعة للأمم المتحدة في غزة

استشهد سائق يعمل لصالح وكالة تابعة للأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وذلك عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مركبة تحمل شعار الأمم المتحدة، حسبما أفادت الأمم المتحدة يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين إن إطلاق النار من القوات الإسرائيلية أسفر أيضا عن مقتل شقيق السائق، وأدى إلى إصابة ثلاثة من المارة بجروح طفيفة.

وزعم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن السائق التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كان قائدا في حماس وشارك في الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل.

وأفادت الأونروا بأن اسم السائق كان مدرجا على قائمة تضم 100 موظف زعمت إسرائيل أنهم أعضاء في الجناح العسكري لحماس، والتي أرسلت إلى الوكالة في يوليو الماضي. وقد حث المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إسرائيل في ذلك الوقت على تقديم مزيد من المعلومات حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة. لكن الأونروا قالت يوم الخميس إن لازاريني لم يتلق أي رد حتى الآن.

ويعد الهجوم على مركبة الأونروا في وسط دير البلح هو الأحدث ضد موظفي الأمم المتحدة. وقد قتل أكثر من 230 موظفا في الأمم المتحدة في غزة خلال الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023.