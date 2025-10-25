مجموعة 5+5 تحث على تطوير آليات فعالة لتعزيز الأمن السيبراني

• خلال مشاركة عسكريين وباحثين بمؤتمر عُقد في المغرب في إطار مجموعة "5+5 دفاع" التي تضم 5 دول مغاربية و5 أوروبية

حثت مجموعة "5+5" التي تضم دولا مغاربية وأوروبية، السبت، على تطوير آليات فعالة لتعزيز الأمن السيبراني والإعلامي، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بحرب المعلومات والتأثير.

جاء ذلك في ختام مؤتمر عُقد بمدينة القنيطرة غربي المغرب، ضمن خطة عمل مجموعة "5+5 دفاع" لعام 2025، تحت شعار: "تحديات التأثير وحرب المعلومة في الأزمات والنزاعات المعاصرة"، بحسب بيان صادر عن الجيش المغربي.

وتهدف مجموعة "5+5 دفاع"، التي تضم خمس دول من الاتحاد الأوروبي وخمس دول من المغرب العربي، إلى تعزيز التعاون الأمني الإقليمي وتطوير آليات مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط بشكل رئيسي.

وأوضح البيان، أن المشاركين شدّدوا على ضرورة توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين دول الفضاء "5+5 دفاع"، وتطوير أدوات مشتركة لمواجهة التهديدات الرقمية والإعلامية، وتعزيز المناعة الإقليمية ضد المخاطر المتصلة بالمعلومة.

وشكل هذا المؤتمر، الذي جمع العديد من العسكريين والباحثين الأكاديميين من داخل المملكة وخارجها، فرصة سانحة لتقاسم الرؤى والمعارف بخصوص زمن لم تعد فيه المعارك تخاض بالسلاح وحده، بل بالمعلومة والتأثير والذكاء الاصطناعي.

وتضم مبادرة "5+5 دفاع" عشر دول هي: فرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا من أوروبا، والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا من المغرب العربي.