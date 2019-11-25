مقتل موظف أممي جراء انفجار في كابول

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قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) أمس الأحد إن أحد موظفيها قتل وأصيب اثنان آخران جراء هجوم على مركبة تابعة للمنظمة الأممية في كابول.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن القتيل. ويحمل أحد المصابين الجنسية الأفغانية وينتمي الآخر إلى دولة أجنبية.

وقال الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله عبر موقع تويتر: "أدين بأشد العبارات الهجوم بقنبلة يدوية والذي استهدف موظفين أممين اليوم في كابول".

وأضاف: "لن ندخر وسعا في تقديم الجاني/ الجناة إلى العدالة".

وحتى الآن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

يشار إلى أن حركة طالبان المسلحة وتنظيم داعش الإرهابي يعلنان بانتظام مسؤوليتها عن الهجمات في العاصمة.